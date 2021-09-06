SON DAKİKA: Müge Anlı'dan canlı yayında o olaya sert tepki "Tecavüze uğradım diyen adam... Artık iyice kafayı sıyırdı..."
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Son dakika haberleri... Müge Anlı ile Tatlı Sert 6 Eylül 2021 Pazartesi canlı yayınında Müge Anlı'dan 60 yaşındaki öğretmen ile kaçan 21 yaşındaki Ülkü Kübra Türk olayına sert tepki! "Niye ben geri zekalı mıyım?... Bir 'Erkeğim' deyin ya... Artık iyice kafayı sıyırdı bazıları... 'Tecvüze uğradım' diyena dam bile gördük..."