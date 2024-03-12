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Sosyal medya fenomeninin veterinerde kedisi öldü, sinir krizi geçirdi | Video

Sosyal medya fenomeninin veterinerde kedisi öldü, sinir krizi geçirdi | Video

12.03.2024 | 10:51

Sosyal medya fenomeni Nurseli Aksoy, kedisini tedavi için Beylikdüzü'nde bir veterinere götürdü. Tedavi sırasında kedi ölünce sinir krizleri geçiren Aksoy, polis merkezine giderek veterinerden şikayetçi oldu.

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İddiaya göre, Sosyal medya fenomeni Nurseli Aksoy kedisini tedavi için Beylikdüzü Adnan Kahveci Mahallesi'nde bir veterinere götürdü. Çekilen videolarda ayağı sargılı gözüken kedi Aksoy'un iddiasına göre yanlış tedavi uygulanarak öldü. Haberi alan fenomen sinir krizi geçirdiği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Olay yerine polislerin gelmesi ile fenomen daha sonra karakola giderek veteriner hakkında şikayetçi oldu.
Aksoy, çektiği videoda "Yanlış tedavi uyguladınız, öldürdünüz kedimi. Ama müfettiş gelecek, hayvan hakları derneği konu ile ilgili herkese ulaşacağım. Oranın kapanması için videoları her yere ulaştıracağım. Onların ceza alması için ne kadar avukatım varsa hepsi devreye girecek. O veterinerin kapanması için elimden gelen her şeyi yapacağım" dedi.
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