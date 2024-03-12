Sosyal medya fenomeninin veterinerde kedisi öldü, sinir krizi geçirdi | Video
Sosyal medya fenomeni Nurseli Aksoy, kedisini tedavi için Beylikdüzü'nde bir veterinere götürdü. Tedavi sırasında kedi ölünce sinir krizleri geçiren Aksoy, polis merkezine giderek veterinerden şikayetçi oldu.
Aksoy, çektiği videoda "Yanlış tedavi uyguladınız, öldürdünüz kedimi. Ama müfettiş gelecek, hayvan hakları derneği konu ile ilgili herkese ulaşacağım. Oranın kapanması için videoları her yere ulaştıracağım. Onların ceza alması için ne kadar avukatım varsa hepsi devreye girecek. O veterinerin kapanması için elimden gelen her şeyi yapacağım" dedi.
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