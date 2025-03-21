Video Yaşam Sosyal medya üzerinden kar etme vaadiyle 8 milyon kapora topladılar | Video
Sosyal medya üzerinden kar etme vaadiyle 8 milyon kapora topladılar | Video

Sosyal medya üzerinden kar etme vaadiyle 8 milyon kapora topladılar | Video

21.03.2025 | 11:40

Karabük merkezli 6 ilde düzenlenen eş zamanlı dolandırıcılık operasyonunda, sosyal medya platformları üzerinden yatırım yaparak kar etme vaadiyle 8 milyon TL'lik vurgun yapan 12 şüpheliden 10'u tutuklandı.

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İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri sosyal medya platformları üzerinden yatırım yaparak kar etme vaadiyle ve kapora alma yöntemiyle dolandırıcılık yapan şüphelilere yönelik çalışma başlattı. Şüphelilerin 17 ilde 34 kişiyi yaklaşık 8 milyon lira dolandırdığı ve elde ettikleri parayı kripto varlıklar üzerinden kaybetmeye çalıştıkları belirlendi. Bu çerçevede Karabük merkezli Adana, Mersin, Ankara, İstanbul ve Giresun'da belirlenen adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda 12 şüpheli gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından Karabük Adliyesi'ne sevk edilen şüphelilerden 10'u tutuklandı, 2'si savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Karabük Valisi Mustafa Yavuz, operasyonu koordine eden Karabük Cumhuriyet Başsavcılığına ve operasyonu gerçekleştiren İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teşekkür etti. Vali Yavuz, vatandaşların huzur ve güvenliği için suç ve suçlularla mücadeleyi kararlılıkla sürdürdüklerini belirterek, "Özellikle sosyal medya üzerinden yapılan yatırım vaadi gibi dolandırıcılık girişimlerine karşı dikkatli olunmalı ve itibar edilmemelidir. Karabük'ün huzuru ve güvenliği için bundan sonra da suç ve suçlarla mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir'' dedi.
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