Sultanbeyli'de market sahiplerinin fiyat tartışması silahlı kavgaya dönüştü: 2 ölü | Video 10.09.2024 | 15:25 Sultanbeyli'de, iddiaya göre iki market sahibi arasında fiyat meselesi nedeniyle çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Market sahibi Engin B. yanında bulunan silahla, diğer market sahibi Aytaç Ağbaba ve yanındaki kızı Berivan Ağbaba'ya ateş açtı. Saldırıda Aytaç Ağbaba olay yerinde, kızı Berivan Ağbaba ise hastanede hayatını kaybetti. VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, akşam saatlerinde Hasanpaşa Mahallesi, Gürbüz Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, market işleten Engin B., aynı caddede başka bir marketi işleten Aytaç Ağbaba'nın düşük fiyata ürün sattığını öne sürerek tartışmaya başladı. Tartışma üzerine Engin B. yanında bulunan silahla Aytaç Ağbaba'ya ateş etti. Bu sırada Aytaç Ağbaba ve yanındaki kızı Berivan Ağbaba ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve çevik kuvvet ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, vücuduna 7 kurşun isabet eden Aytaç Ağbaba'nın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirlerken, ağır yaralanan kızı ise ambulansla hastaneye kaldırıldı. Berivan Ağbaba hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. Saldırıyı gerçekleştiren Engin B. ise polisin çalışmasıyla kısa sürede yakalandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı" dedi.

CENAZELER ALINDI

Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemleri tamamlanan baba ve kızının cenazesi ailesi tarafından teslim alındı. Cenazeler, Sultanbeyli'de ikindi vakti kılınacak namazın ardından Cuma Pazarı Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

"KIZI 4 MERMİ İLE SIRTINDAN VURMUŞ"

Aytaç Ağbaba'nın kardeşi Ekrem Ağbaba, "Gelmiş kapının önünde beylik silahını çekmiş, yeğenimi ve abimi öldürmüş. Rekabet varmış aralarında, tartışmışlar ucuz satıyorsun, pahalı satıyorsun muhabbetine. Adam çekmiş silahı ikisini de vurmuş. Zaten bu adam daha önce de silahını herkese gösteriyormuş, tehditkar bir şekilde bende silah var der gibi. Orduda emekli astsubaymış. Onun için de hedef saşmamış hep istediği yere vurmuş mermiyi. Kızı 4 mermi ile sırtından vurmuş. Kız düştükten sonra da abime de 4 mermi sıkmış"dedi.