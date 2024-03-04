Taksi krizleri kamerada: Sürücü taksimetre açmayıp bin lira istedi, yolcu ise ücreti ödemedi | Video
İstanbul’da taksiyle yolculuk yapan bir kadın, seyahat sonunda taksimetre ücretini ödemeden araçtan indi. Taksi sürücüsü ise yaşananları “Seni savcılığa vereceğim” diyerek kayıt altına aldı. Beşiktaş’ta ise taksiye binerek Halkalı’ya gitmek isteyen müşterilerden taksimetre açmadan bin lira isteyen taksi sürücüsü yolcuları yolda indirdi. O anlar bir yolcunun cep telefonu kamerasına yansıdı.
TAKSİMETRE AÇMAYIP BİN LİRA İSTEDİ İDDİASI
Yaşanan diğer olayda ise iddiaya göre Beşiktaş Kuruçeşme'den taksiye binen yolcular, sürücüye Halkalı'ya gitmek istediklerini söyledi. Ardından taksi sürücüsü Halkalı'ya gidene kadar taksimetre açmak istemeyerek yolculardan bin lira talep etti. Bunun üzerine sinirlenen yolcular ile sürücü arasında tartışma başladı. Yaşanan tartışmanın ardından pişkin sürücü yolcuları yarı yolda indirerek ilerlemeye devam etti. O anlar bir yolcunun cep telefonu kamerasına yansıdı.
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