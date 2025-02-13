Video Yaşam Taksiciyi 8 kurşunla katleden sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis | Video
Taksiciyi 8 kurşunla katleden sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis | Video

Taksiciyi 8 kurşunla katleden sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis | Video

13.02.2025 | 14:39

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde 2014 yılında kardeşine tokat attığı gerekçesiyle taksi şoförünü tabancayla 8 el ateş ederek öldüren sanık, "Bırakın tasarlamayı, öldürmeyi bile istemedim. Eğer iddianamedeki gibi ceza alırsam belki karşı tarafın içi soğuyacak ama benim hakkım yenmiş olacak" dedi. Sanık, "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

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Olay, 14 Ekim 2023'de 4 Temmuz Mahallesi 101. Cadde'de meydana geldi. 41 T 6018 plakalı taksiye müşteri gibi binen ve tabancasını çıkartan Mustafa G. (38), sürücü Murat Karaca'yı (42) kardeşine neden tokat attığını sorarak, silahla tehdit etti. Karaca'nın konuşmalarına rağmen ikna olmayan Mustafa G., tabancayı almak için hamle yapan şoföre 8 kez ateş etti. Karaca'ya 7 mermi isabet ederken, yokuştan kayan taksi ise pikap ile kamyonete çarparak durabildi. Murat Karaca olay yerinde hayatını kaybetti. Polis ekiplerince yakalanan zanlı Mustafa G. ise ifadesi sonrasında çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Mustafa G'nin 2 Haziran 2016'da tartıştığı Müjdat Kocabaş'ı bıçaklayarak öldürdüğü ve pandemi sürecinde şartlı tahliye ile 2020'de cezaevinden çıktığı öğrenildi.

"OLAYI PLANLAMADIM, PLANLASAM DAHA FARKLI HAREKET ETMEM GEREKİRDİ"
Sanık Mustafa G'nin Kocaeli 3. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanmasına devam edildi. Salonda taraf avukatları ve maktulün ailesi hazır bulunurken, sanık ise duruşmaya bulunduğu cezaevinden SEGBİS ile katıldı. Önceki savunmalarını tekrar ettiğini belirten sanık Mustafa G., "Beraatimi ve tahliyemi, aksi kanaatte lehe olan hükümlerin uygulanmasını talep ediyorum. Bu olay tasarlayarak gerçekleşmiş değildir. Benim bu kadar olayın zamanlamasını ayarlamam mümkün değildir. Maktulün orada olduğunu nereden bileceğim? Ben hasım gütmüş olsam daha önce olayı gerçekleştirirdim. Ben olayın şokuyla kaçtım, sonra kendim teslim oldum, silahın yerini söyledim, telefonu teslim ettim. Olayı planlamadım, planlasam daha farklı hareket etmem gerekirdi. Tüm olanları samimi şekilde yalan söylemeden anlattım. Silah elimden kurulu ve hazır değildi. Zaten planlasam kurulu olurdu. Maktulün elinde bıçak olduğunu düşündüğüm maddeyi görünce silah çektim. Araçta bıçak bulundu, ben gerçekleri anlattım" dedi.

"BIRAKIN TASARLAMAYI, ÖLDÜRMEYİ BİLE İSTEMEDİM"
Mustafa G., savunmasına şöyle devam etti:
"Murat'ı tanırdım, benim kardeşim ona bir şey yapmadı ama kardeşimi sebepsiz yere dövdü. 10 sene bizden güçlüler diye barışmayı teklif ettim. İlk başta daha öfkeliydim, bir şey yapacak olsam o zaman yapardım. Pişmanım. Vicdan yaptım ve kaçmadım, teslim oldum. Soruşturmada kamera kayıtları temin edilmemiştir. Ben bundan dolayı hak kaybına uğramış bulunmaktayım, bana bıçakla saldırılmıştır. Bırakın tasarlamayı, öldürmeyi bile istemedim. Hedef alacak konumda dahi değildim, silahı doldurmaya çalışıyordum. Ben eğer iddianamedeki gibi ceza alırsam belki karşı tarafın içi soğuyacak ama benim hakkım yenmiş olacak. Hürriyetten yoksun kılma suçunu işlemedim. Sadece arabayı sürmesini istedim. Asıl maktul kapıyı kilitleyerek benim hürriyetim kısıtlandı. Takdir mahkemenindir"

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS
Sanık, "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan hiçbir indirim uygulanmaksızın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Ayrıca sanığa, "kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma" suçundan 4 yıl, 6136 Sayılı Ateşli Silahlar Kanunu'na muhalefetten ise 2 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

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