Video Yaşam Tanyeli hasta yatağından veryansın etti! 'Burası hastane pastane değil'
Tanyeli hasta yatağından veryansın etti! 'Burası hastane pastane değil'

Tanyeli hasta yatağından veryansın etti! 'Burası hastane pastane değil'

25.11.2024 | 16:46

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Tanyeli hasta yatağından veryansın etti! ’Burası hastane pastane değil’ 02:43
Tanyeli hasta yatağından veryansın etti! 'Burası hastane pastane değil' 25.11.2024 | 16:46
Denizli’de yola inen öğrenci kamyonun altında ezilmekten kıl payı kurtuldu! 00:21
Denizli'de yola inen öğrenci kamyonun altında ezilmekten kıl payı kurtuldu! 25.11.2024 | 15:51
Söke’de traktör hırsızlığı güvenlik kamerasına yansıdı 01:06
Söke'de traktör hırsızlığı güvenlik kamerasına yansıdı 25.11.2024 | 15:33
Avcılar’da 8 kişiyi öldüren, katilin çocukluk arkadaşı arkadaşı konuştu 01:35
Avcılar'da 8 kişiyi öldüren, katilin çocukluk arkadaşı arkadaşı konuştu 25.11.2024 | 15:27
Avcılar’daki aile katliamında son dakika! Cesetlerin bulunduğu alandaki çalışmalar kamerada 00:45
Avcılar'daki aile katliamında son dakika! Cesetlerin bulunduğu alandaki çalışmalar kamerada 25.11.2024 | 13:57
TEM’in Bolu Dağı Tüneli geçişi böyle görüntülendi 01:22
TEM'in Bolu Dağı Tüneli geçişi böyle görüntülendi 25.11.2024 | 13:56
Sakarya’da bir eve pompalı tüfekli saldırı 00:44
Sakarya’da bir eve pompalı tüfekli saldırı 25.11.2024 | 13:21
Yüksekova’da akbabalar sürü halinde görüntülendi 02:10
Yüksekova’da akbabalar sürü halinde görüntülendi 25.11.2024 | 13:07
SON DAKİKA | Avcılar’daki aile katliamında ölü sayısı 8’e yükseldi! Komşuları dehşeti anlattı... 05:02
SON DAKİKA | Avcılar'daki aile katliamında ölü sayısı 8'e yükseldi! Komşuları dehşeti anlattı... 25.11.2024 | 12:48
Samsun’da 650 yıllık anıt ağaç, fırtınaya yenildi 02:29
Samsun'da 650 yıllık anıt ağaç, fırtınaya yenildi 25.11.2024 | 12:44
Sibel Can’ın dikkat çeken sahne kıyafeti kamerada 00:32
Sibel Can'ın dikkat çeken sahne kıyafeti kamerada 25.11.2024 | 11:52
Gaziantep’te dehşet: Tartıştığı karısını öldürdü 00:52
Gaziantep'te dehşet: Tartıştığı karısını öldürdü 25.11.2024 | 11:35
Tekirdağ’da karşı şeride geçen otomobil servisle çarpıştı: 1 ölü, 10 yaralı 01:53
Tekirdağ’da karşı şeride geçen otomobil servisle çarpıştı: 1 ölü, 10 yaralı 25.11.2024 | 11:15
Tarsus’ta yük treniyle çarpışan otomobilde bir kişi yaralandı 00:31
Tarsus'ta yük treniyle çarpışan otomobilde bir kişi yaralandı 25.11.2024 | 10:46
Malatya’da 787 kişi kurtarıldı 1 kişi hayatını kaybetti 00:30
Malatya’da 787 kişi kurtarıldı 1 kişi hayatını kaybetti 25.11.2024 | 10:41
Garajdaki İETT otobüsünü çalıp parçacıya sattılar: Gözaltına alınan 2 kardeş tutuklandı 01:35
Garajdaki İETT otobüsünü çalıp parçacıya sattılar: Gözaltına alınan 2 kardeş tutuklandı 25.11.2024 | 10:38
İstanbul Kağıthane’de İETT otobüsünü çaldıktan sonra parçalarken yakalandılar 03:33
İstanbul Kağıthane'de İETT otobüsünü çaldıktan sonra parçalarken yakalandılar 25.11.2024 | 10:32
Kırıkkale’ sokak köpeği dehşeti kamerada! 04:04
Kırıkkale' sokak köpeği dehşeti kamerada! 25.11.2024 | 10:29
Ceyda Ateş’in kızı Talia’nın doğum günü partisinden renkli görüntüler... 00:51
Ceyda Ateş'in kızı Talia'nın doğum günü partisinden renkli görüntüler... 25.11.2024 | 10:29
Hatay’da fırtınanın devirdiği tabela çocuğu teğet geçti, o anlar kamerada 01:26
Hatay'da fırtınanın devirdiği tabela çocuğu teğet geçti, o anlar kamerada 25.11.2024 | 09:40

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA