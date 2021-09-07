Video Yaşam Tavukların boynuna sarılan kedi görenleri gülümsetti | Video

Tavukların boynuna sarılan kedi görenleri gülümsetti | Video

Tavukların boynuna sarılan kedi görenleri gülümsetti | Video
07.09.2021 | 11:15

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AK Parti Diyarbakır İl Başkanlığı bahçesinde hayvanlar için ayrılan yaşam alanında bir kedi ve iki tavuğun dostane oyunu görenleri gülümsetti. Kedinin can sıkıntısından tavukların boynuna atlayarak sarılmaya çalışması çevredekilerin cep telefonu kameralarına yansıdı. Görüntülerde iki tavuğun yanına gelen kedi, ön ayakları ile tavuklara sarılarak bir süre oynadıktan sonra yere yatıp değişik oyunlar oynadı.

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AK Parti Diyarbakır İl Başkanlığı bahçesinde hayvanlar için ayrılan yaşam alanında bir kedi ve iki tavuğun dostane oyunu görenleri gülümsetti. Kedinin can sıkıntısından tavukların boynuna atlayarak sarılmaya çalışması çevredekilerin cep telefonu kameralarına yansıdı. Görüntülerde iki tavuğun yanına gelen kedi, ön ayakları ile tavuklara sarılarak bir süre oynadıktan sonra yere yatıp değişik oyunlar oynadı.

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