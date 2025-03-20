Tefeci Organize Suç Örgütü şüphelileri adliyeye sevk edildi | Video
Antalya’nın Manavgat, Alanya ve Gazipaşa ilçelerinde, tefecilik suçuna yönelik düzenlenen "Vurgun Operasyonu" kapsamında, organize suç örgütüne yönelik eş zamanlı baskınlar gerçekleştirildi. Operasyonda yakalanarak gözaltına alınan 45 şüpheli adliyeye sevk edildi.
Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporuna istinaden yapılan incelemelerde, şüphelilere ait çok sayıda taşınmaz ve araca el konuldu. Operasyon kapsamında 250 odalı bir beş yıldızlı otel, organize sanayi bölgesinde fabrika bulunan 220 dönümlük bir arazi, üç apartman ve toplam 18 daire, iki büyük et entegre tesisi, 29 villa, altı iş yeri, 71 arsa ve tarla ile 76 araç tespit edilerek adli makamlarca el konuldu. Ayrıca şüphelilere ait dört şirkete el konulurken, bu şirketlere kayyım ataması gerçekleştirildi.
Operasyon kapsamında gözaltına alınan 45 şüpheli ise adliyeye sevk edildi.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:58
Tefeci Organize Suç Örgütü şüphelileri adliyeye sevk edildi | Video 20.03.2025 | 15:41
00:53
Isparta'da tekel bayi soygunu kamerada: Camı kırıp içki çaldı! | Video 20.03.2025 | 15:25
00:18
Seyir halinde uyuyakalan sürücü dehşet saçtı! Feci kaza kamerada | Video 20.03.2025 | 14:17
00:32
Taksiciyle, motosikletli kavgaya böyle tutuştu, cadde ringe döndü | Video 20.03.2025 | 14:17
06:17
00:34
İş yerlerini kurşunlayan çete çökertildi: 9 gözaltı | Video 20.03.2025 | 13:55
03:41
Konya'da bıçaklı, sopalı kavga kamerada; 4 yaralı | Video 20.03.2025 | 13:51
05:50
01:04
Kütahya’da uyuşturucu ticareti yapan 2 şüpheli tutuklandı | Video 20.03.2025 | 11:54
00:51
Niğde’de belgede sahtecilik operasyonu: 4 gözaltı | Video 20.03.2025 | 11:45
01:34
Mersin'deki 120 milyonluk vurgun: Kuyumcu ve 2 müdür tutuklandı | Video 20.03.2025 | 11:20
03:42
00:40
İzmir’de şafak operasyonu: 176 gözaltı | Video 20.03.2025 | 10:33
00:55
71 kilo uyuşturucu yapacak hammadde yakalattı, "İçiciyim" dedi | Video 20.03.2025 | 10:33
00:40
İzmir’de şafak operasyonu: 176 gözaltı | Video 20.03.2025 | 10:31
00:43
01:23
Sivas'ta yolcu otobüsleri çarpıştı! 6 yaralı | Video 20.03.2025 | 10:22
00:45
Motosikletin hafif ticari araca ok gibi saplandığı kaza kamerada | Video 20.03.2025 | 10:03
01:28
Afyonkarahisar'da yolcu otobüsü devrildi: 1 ölü, 25 yaralı | Video 20.03.2025 | 09:47
01:21
Aksaray’da kar, tipi ve buzlanma nedeniyle kazalar peş peşe yaşandı | Video 20.03.2025 | 08:37