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Tefeci Organize Suç Örgütü şüphelileri adliyeye sevk edildi | Video

Tefeci Organize Suç Örgütü şüphelileri adliyeye sevk edildi | Video

20.03.2025 | 15:41

Antalya’nın Manavgat, Alanya ve Gazipaşa ilçelerinde, tefecilik suçuna yönelik düzenlenen "Vurgun Operasyonu" kapsamında, organize suç örgütüne yönelik eş zamanlı baskınlar gerçekleştirildi. Operasyonda yakalanarak gözaltına alınan 45 şüpheli adliyeye sevk edildi.

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Manavgat, Alanya ve Gazipaşa Cumhuriyet Başsavcılıkları'nın talimatları doğrultusunda, Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı koordinesinde Antalya İl Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen ve 650 personelin katıldığı operasyonda Antalya merkezli olarak İstanbul, İzmir, Konya, Isparta ve Mersin'de belirlenen 61 ayrı adrese eş zamanlı baskın düzenlendi. C.F.'nin elebaşılığını yaptığı suç örgütünün, tefecilik, silahla tehdit, kasten yaralama, 6136 sayılı kanuna muhalefet ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlarını işlediği tespit edildi.

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporuna istinaden yapılan incelemelerde, şüphelilere ait çok sayıda taşınmaz ve araca el konuldu. Operasyon kapsamında 250 odalı bir beş yıldızlı otel, organize sanayi bölgesinde fabrika bulunan 220 dönümlük bir arazi, üç apartman ve toplam 18 daire, iki büyük et entegre tesisi, 29 villa, altı iş yeri, 71 arsa ve tarla ile 76 araç tespit edilerek adli makamlarca el konuldu. Ayrıca şüphelilere ait dört şirkete el konulurken, bu şirketlere kayyım ataması gerçekleştirildi.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan 45 şüpheli ise adliyeye sevk edildi.
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