Tekirdağ'da çeşitli suçlardan aranan 41 kişi yakalandı | Video

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde il genelinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik operasyon düzenledi. Başta yağma, dolandırıcılık, kasten yaralama, silahlı tehdit ve sahtecilik suçları olmak üzere haklarında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası ve yakalama kararı bulunan 41 şüpheli şahıs yakalanarak Adli Makamlara sevk edildi. Yakalanan 41 şüpheliden adliyeye sevk edilen 28 kişi tutuklandı.