Video Yaşam Tekirdağ'da çeşitli suçlardan aranan 41 kişi yakalandı | Video
Tekirdağ'da çeşitli suçlardan aranan 41 kişi yakalandı | Video

Tekirdağ'da çeşitli suçlardan aranan 41 kişi yakalandı | Video

16.06.2023 | 14:14

Tekirdağ'da çeşitli suçlardan aranan 41 şüpheli polis ekiplerince yakalandı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde il genelinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik operasyon düzenledi. Başta yağma, dolandırıcılık, kasten yaralama, silahlı tehdit ve sahtecilik suçları olmak üzere haklarında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası ve yakalama kararı bulunan 41 şüpheli şahıs yakalanarak Adli Makamlara sevk edildi. Yakalanan 41 şüpheliden adliyeye sevk edilen 28 kişi tutuklandı.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Tekirdağ’da çeşitli suçlardan aranan 41 kişi yakalandı | Video 00:38
Tekirdağ'da çeşitli suçlardan aranan 41 kişi yakalandı | Video 16.06.2023 | 14:14
Konya’da camiden ve evden hırsızlık şüphelisi 2 kişi tutuklandı | Video 00:59
Konya'da camiden ve evden hırsızlık şüphelisi 2 kişi tutuklandı | Video 16.06.2023 | 11:26
Bağcılar’da 8 ay önce hayalet ekranı çalınan otomobile yeniden hırsız girmeye çalıştı | Video 04:34
Bağcılar'da 8 ay önce hayalet ekranı çalınan otomobile yeniden hırsız girmeye çalıştı | Video 16.06.2023 | 11:13
Sinop’ta ’silah ve mühimmat kaçakçılığı’ operasyonu: 17 gözaltı | Video 01:07
Sinop’ta 'silah ve mühimmat kaçakçılığı' operasyonu: 17 gözaltı | Video 16.06.2023 | 11:13
Eskişehir’de, 2 inşaat arasındaki 3 katlı kerpiç bina çöktü | Video 05:42
Eskişehir'de, 2 inşaat arasındaki 3 katlı kerpiç bina çöktü | Video 16.06.2023 | 08:59
Tır ile otomobil çarpıştı! Şoka giren sürücüyü ekipler güçlükle ambulansa götürdü | Video 03:42
Tır ile otomobil çarpıştı! Şoka giren sürücüyü ekipler güçlükle ambulansa götürdü | Video 16.06.2023 | 10:34
Avcılar’da kapının üzerine devrilen dolap yüzünden odada mahsur kalan kadını itfaiye kurtardı | Video 02:04
Avcılar'da kapının üzerine devrilen dolap yüzünden odada mahsur kalan kadını itfaiye kurtardı | Video 16.06.2023 | 10:11
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 16 Haziran 2023 Cuma atv izle! | Video 04:14
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 16 Haziran 2023 Cuma atv izle! | Video 16.06.2023 | 10:15
İstanbul’da kaçak sığınmacıların yaşadığı evlere baskın: 96 göçmen yakalandı | Video 00:36
İstanbul’da kaçak sığınmacıların yaşadığı evlere baskın: 96 göçmen yakalandı | Video 16.06.2023 | 09:53
Lastiği patlayan otomobil bariyerlere çarptı: 3’ü çocuk 4 yaralı | Video 01:01
Lastiği patlayan otomobil bariyerlere çarptı: 3’ü çocuk 4 yaralı | Video 16.06.2023 | 09:52
Bitkisel yağ fabrikasında 1 milyon 300 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi | Video 03:10
Bitkisel yağ fabrikasında 1 milyon 300 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi | Video 16.06.2023 | 09:48
Dolandırıcılık yapan şüpheliler adliyeye sevk edildi | Video 01:31
Dolandırıcılık yapan şüpheliler adliyeye sevk edildi | Video 16.06.2023 | 09:32
19 milyon öğrenci bugün karne alacak | Video 08:25
19 milyon öğrenci bugün karne alacak | Video 16.06.2023 | 09:24
İstanbul’da FETÖ’nün hücre evlerine operasyon: 18 gözaltı | Video 00:45
İstanbul'da FETÖ'nün hücre evlerine operasyon: 18 gözaltı | Video 16.06.2023 | 09:04
Samsun’da silahlı çatışma: 7 yaralı | Video 02:01
Samsun'da silahlı çatışma: 7 yaralı | Video 16.06.2023 | 08:58
Erzincan’da sağanak sonrası derelerden sel geldi | Video 02:43
Erzincan'da sağanak sonrası derelerden sel geldi | Video 16.06.2023 | 08:40
Tır bariyerlere çarptı, taşıdığı iş makineleri uçurumdan metrelerce aşağı uçtu | Video 01:52
Tır bariyerlere çarptı, taşıdığı iş makineleri uçurumdan metrelerce aşağı uçtu | Video 16.06.2023 | 08:39
Bursa’da zincirleme trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı | Video 01:21
Bursa’da zincirleme trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı | Video 16.06.2023 | 08:18
Küçükçekmece’de şantiye alanından geçen araç çukura düştü | Video 03:09
Küçükçekmece'de şantiye alanından geçen araç çukura düştü | Video 16.06.2023 | 08:18
Midede uyuşturucu sevkiyatı operasyonu | Video 00:38
Midede uyuşturucu sevkiyatı operasyonu | Video 16.06.2023 | 08:18

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA