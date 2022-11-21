Video Yaşam Terör örgütü YPG/PKK'dan Karkamış'a roket saldırısı! 3 kişi şehit oldu, 10 kişi yaralandı | Video
Terör örgütü YPG/PKK'dan Karkamış'a roket saldırısı! 3 kişi şehit oldu, 10 kişi yaralandı | Video

Terör örgütü YPG/PKK'dan Karkamış'a roket saldırısı! 3 kişi şehit oldu, 10 kişi yaralandı | Video

21.11.2022 | 13:47

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Terör örgütü YPG/PKK tarafından Gaziantep'in Karkamış ilçesine 4 roket atıldı. Roketler ilçe merkezindeki bir lise ve iki ev ile Karkamış Sınır Kapısı yakınındaki bir TIR'a isabet etti. Saldırıda 1'i çocuk 1'i öğretmen olmak üzere 3 vatandaşımız şehit oldu. Dükkanına roket isabet eden bir vatandaş o anları SABAH'a anlattı. İşte Gaziantep'te meydana gelen patlamanın ardından son dakika gelişmeleri.

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