Video Yaşam Terörist kadının İstiklal Caddesi'nde turistin kamerasına yansıdığı ortaya çıktı | Video
Terörist kadının İstiklal Caddesi'nde turistin kamerasına yansıdığı ortaya çıktı | Video

Terörist kadının İstiklal Caddesi'nde turistin kamerasına yansıdığı ortaya çıktı | Video

16.11.2022 | 13:42

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BEYOĞLU İstiklal Caddesi'nde terörist kadının bankta otururken bir turistin kamerasına yansıdığı ortaya çıktı.

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İstiklal Caddesinde pazar günü Suriyeli Ahlam Albashir isimli kadının banka bıraktığı bombanın patlaması sonucu 6 kişi hayatını kaybederken 81 kişi de yaralanmıştı. Bombalı saldırıdan önce bir turist, İstiklal Caddesini cep telefonu ile görüntülerken terörist kadını da kayda aldı. Görüntülerde teröristin saldırıdan önce bankta oturduğu görülüyor. Ayrıca görüntülerde saldırgan terörist kadının sadece gözlerinin açık olduğu, ağız ve burun kısmının kapalı olduğu görüldü. Suriye'den kaçak yolarla Türkiye'ye giren kadının yanında ise kahverengi bir çantanın olduğu görülüyor.

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