Video Yaşam Tiktok’ta gördüğü görüntüyü çekici üzerinde deneyen çocuk ölümden döndü! | Video
Tiktok’ta gördüğü görüntüyü çekici üzerinde deneyen çocuk ölümden döndü! | Video

Tiktok’ta gördüğü görüntüyü çekici üzerinde deneyen çocuk ölümden döndü! | Video

15.05.2025 | 09:12

Hatay’da Tiktok’ta gördüğü video üzerine heveslenerek çekici üzerinde bisiklet süren çocuğun yere düşerek yaralandığı anlar kameraya yansıdı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Olay, Reyhanlı ilçe merkezinde yaşandı. H.Y. isimli 12 yaşındaki çocuk, Tiktok isimli uygulamada gördüğü video sonrası çekici üzerinde bisiklet sürmek istedi. Çekicinin üzerine bisikletini çıkaran ve pedal çevirmesiyle yerle bir olan çocuğun o anları güvenlik kamerasına yansıdı. Kazayı yaralı olarak atlan çocuğun ve arkadaşının yaşadığı korkuysa dikkat çekti.

Tiktok'da gördüğü video üzerine çekici üzerinde bisiklet sürdüğünü anlatan H.Y. "Tiktok'ta görmüştüm, heveslendim. Bende yaparım dedim, mesafeyi ölçemedim. Bu hale geldim, bir daha yapmam. Tiktok'ta görüp heveslenmiştim, bisikleti çekicinin üzerine çıkardım. 2 pedal attım, sonra da düştüm. Yapacağımı zanettim ama yapamadım. Ben pişmanım, kimse denemesin" dedi.

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