Trabzon'da ilginç görüntü! Beslediği sokak köpeği namazda yanından ayrılmadı

Trobzon'un Vakfıkebir ilçesinde, Hasan Çalık'ın beslediği sokak köpeği, cami dışında Cuma namazı kıldığı sırada yanına geldi. Köpeğin namaz kılan Çalık'ın yanından bir an olsun ayrılmadığı görüldü.

İlçede yaşayan Hasan Çalık, daha önce bitkin halde fark ettiği sokak köpeğini besledi. 'Yorgun' adı verilen köpek, açık alanda cuma namazı kılan Çalık'ın yanına geldi, patilerini omzuna koydu. Bu anları, çevredekilerce cep telefonu kamerasıyla kayda aldı. Görüntüler paylaşıldığı sosyal medyada ilgi gördü.



'YAPTIĞIM İYİLİĞİ UNUTMUYOR'

Sokak hayvanlarının unutulmaması gerektiğini belirten Hasan Çalık, Karnını doyurmuştum. Bazen de ona yiyecek veriyorum. Her görünce beni takip ediyor. Sadakat ve vefa işte; ona yaptığım iyiliği unutmuyor dedi.