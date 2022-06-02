Video Yaşam Trafikte maganda dehşeti kamerada! Camdan sarkıp vuramayınca, otomobilden inip saldırdı | Video
Trafikte maganda dehşeti kamerada! Camdan sarkıp vuramayınca, otomobilden inip saldırdı | Video

Trafikte maganda dehşeti kamerada! Camdan sarkıp vuramayınca, otomobilden inip saldırdı | Video

02.06.2022 | 10:02

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Taksim’de bir maganda, yol verme yüzünden tartıştığı içinde kadın yolcuların olduğu taksinin sürücüsüne saldırdı. Camdan sarkıp önce hakaret ve küfürler eden maganda ardından harekete geçen taksinin peşinden koşup içesine girmeye çalıştı. Korku dolu anlar kameralara yansırken, saldırıya uğrayan taksici, magandadan şikayetçi oldu.

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Olay, geçtiğimiz Pazar günü saat 01.00 sıralarında Beyoğlu Taksim Mete Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre taksici Hüseyin Şengül, Taksim Meydanı'ndan müşteri olarak Işıl Taş ve bir kadın arkadaşını aldı. Ardından kadınların gideceği adrese doğru yola koyulan taksici aracın direksiyonunu, cadde üzerinde seyrettiği esnada kadın bir sürücünün önüne kırdı. Bu sebeple kadın sürücü ile taksici arasında tartışma başladı.

ÖNCE CAMDAN SARKTI SONRA ARACIN PEŞİNDEN KOŞTU
Tartışmanın büyümesi üzerine kadın sürücünün aracının arka koltuğunda oturan ve alkollü olduğu iddia edilen bir maganda, camdan sarktı. Şahıs arkadaşı olan kadını eliyle ittikten sonra taksiciye hakaret ve küfürler savurdu. Taksideki kadınların "Abi geç, devam et" demesi üzerine taksici Şengül, yoluna devam etmek istedi. Ancak araçtan inen alkollü şahıs taksinin arkasından koşarak önce camdan içeriye girmeye çalıştı ardından da taksiciye saldırdı.

TAKSİCİ MAGANDADAN ŞİKAYETÇİ OLDU
Diğer araçtaki bir başka şahsın müdahale etmesiyle taksici şahıslardan kurtulup yoluna devam etti. Korku dolu anlar cep telefonu kamerasına yansırken, taksici Hüseyin Şengül magandadan şikayetçi oldu. Polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.

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