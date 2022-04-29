Tuzla’da fabrikada şiddetli patlama! Fabrika alevlere teslim oldu | Video

Tuzla’da bir sanayi sitesinde bulunan vernik fabrikasında büyük çaplı patlama meydana geldi. Çevre ilçelerden de duyulan patlamanın ardından fabrika alev alev yanmaya başladı. Yanan fabrika havadan görüntülendi.

Tuzla'da vernikçiler sanayi sitesi içerisinde bulunan bir vernik fabrikasında saat 13.00 sıralarında büyük çaplı patlama meydana geldi. Patlama sesi Anadolu Yakasının farklı ilçelerinden de duyuldu. Patlamanın ardından fabrika alev alev yanmaya başladı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Gökyüzüne yoğun dumanın yayıldığı yangına itfaiyenin müdahalesi sürüyor. Patlamanın ardından alev alev yanan fabrika dron ile görüntülendi.