Tuzla'daki göçükle ilgili gözaltına alınan 4 şüpheli adliyeye sevk edildi

İstanbul Tuzla'da bir villa şantiyesinde yaşanan göçükte 2 işçinin hayatını kaybetmesiyle ilgili gözaltına alınan 4 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 1 kişinin ise aranmasına devam edildiği bildirildi.