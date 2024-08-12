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Tuzla'daki göçükle ilgili gözaltına alınan 4 şüpheli adliyeye sevk edildi

Tuzla'daki göçükle ilgili gözaltına alınan 4 şüpheli adliyeye sevk edildi

12.08.2024 | 11:45

İstanbul Tuzla'da bir villa şantiyesinde yaşanan göçükte 2 işçinin hayatını kaybetmesiyle ilgili gözaltına alınan 4 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 1 kişinin ise aranmasına devam edildiği bildirildi.

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