Ücret ödemek istemeyen kadın ile taksici arasında ilginç diyalog kamerada | Video
Esenyurt’ta bindiği taksiden ücretini ödemeden ayrılmak isteyen kadın ile sürücü arasında tartışma yaşandı. Taksici o anları cep telefonuyla kaydetti.
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