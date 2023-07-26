Video Yaşam Ümraniye Dudullu'da İETT otobüsünde yangın! | Video
Ümraniye Dudullu'da İETT otobüsünde yangın! | Video

Ümraniye Dudullu'da İETT otobüsünde yangın! | Video

26.07.2023 | 15:38

ÜMRANİYE Dudullu'da İETT otobüsü alev alev yandı. Otobüsün boşaltıldığı öğrenildi. İtfaiyenin yangına müdahalesi sürüyor.

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