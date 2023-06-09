Ümraniye'de bayıltan trafik kavgası kamerada | Video
ÜMRANİYE'DE iki sürücü arasında trafikte başlayan tartışma kavgaya dönüştü. Araçlarından inen sürücüler ve arkadaşlarının da karıştığı kavgada bir kişi bayıldı. Yaşanan kavgayı bir kişi cep telefonu kamerasıyla kaydetti.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
03:38
Kartal'da tepki çeken görüntü; otomobilin ezdiği köpek öldü | Video 09.06.2023 | 11:28
02:32
Minik çocuk ve köpeği ölümden saniyelerle kurtuldu | Video 09.06.2023 | 11:04
00:55
00:46
07:43
02:14
01:01
Manavgat'ta otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 8 yaralı | Video 09.06.2023 | 11:16
01:58
00:26
Ümraniye'de bayıltan trafik kavgası kamerada | Video 09.06.2023 | 10:14
03:52
Aybüke Öğretmen'siz 6 yıl geride kaldı | Video 09.06.2023 | 10:27
02:45
Samsun'da iki tramvay kafa kafaya çarpıştı! Çok sayıda yaralı var | Video 09.06.2023 | 10:18
00:33
Kimseye aldırış etmeden böyle drift attı | Video 09.06.2023 | 10:10
00:35
FETÖ’den hüküm giyen 4 şüpheli yakalanıp tutuklandı | Video 09.06.2023 | 09:55
00:59
İstanbul'da FETÖ operasyonu: 15 gözaltı | Video 09.06.2023 | 09:14
03:53
01:54
01:54
03:53
00:59
İstanbul'da FETÖ operasyonu: 15 gözaltı | Video 09.06.2023 | 09:17
04:57
Deprem bölgesi Osmaniye’de hac kafilesi dualarla uğurlandı | Video 09.06.2023 | 08:39