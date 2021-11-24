Video Yaşam Ünlü şarkıcı Şimal müjdeyi duyurdu! | Video
Ünlü şarkıcı Şimal müjdeyi duyurdu! | Video

Ünlü şarkıcı Şimal müjdeyi duyurdu! | Video

24.11.2021 | 18:20

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Radyoterapi ve kemoterapi tedavisinin ardından önemli bir ameliyat geçiren şarkıcı Şimal’den müjdeli haber geldi.

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