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OTOMATİK OYNAT
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Ünlü şarkıcı Şimal müjdeyi duyurdu! | Video 24.11.2021 | 18:20
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Parkta yürüyüş yapan Çinli, ‘sigara içmediği’ için bıçaklandı | Video 24.11.2021 | 16:51
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Şalpazarı-Beşikdüzü karayolunda heyelan kamerada | Video 24.11.2021 | 16:33
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Çaldığı bisiklete binerek uzaklaştı... O anlar böyle görüntülendi | Video 24.11.2021 | 15:14
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Van kedisi dünyanın en güzel kedileri arasında yerini aldı | Video 24.11.2021 | 14:51
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Ayşegül Çınar’ın tahliye sevinci! | Video 24.11.2021 | 14:52
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İsveç’e ilk kadın başbakan | Video 24.11.2021 | 14:32
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Kayahan’ın kızı Beste Açar evleniyor | Video 24.11.2021 | 14:24
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Şehit Aybüke öğretmen mezarı başında anıldı | Video 24.11.2021 | 14:25
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Ediz Hun turne için Kocaeli'de | Video 24.11.2021 | 14:25
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Samsun'da baba ile oğlu 2 saat arayla ölü bulundu | Video 24.11.2021 | 14:18
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Radyoterapi ve kemoterapi tedavisinin ardından önemli bir ameliyat geçiren şarkıcı Şimal’den müjdeli haber geldi.