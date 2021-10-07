Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, Ece Ronay'ın nişanlısı ile buluştu! | Video

Şarkıcı Ece Ronay, ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'in kendisine yazdığı mesajları ifşa etti ve sonrasında da mahkemeye giderek suç duyurusunda bulundu. Ronay ünlü şovmen hakkında ise, "Nişanlıma telefon üzerinden beyefendinin asistanı 50 bin lira para teklifinde bulundu" ifadelerini kullandı. Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, bugün Ece Ronay'ın nişanlısı Mehmet Bilir'le bir araya gelerek bir video çekti. Videoyu izleyen Ronay ise, "Mehmet Ali Bey yılların kurdu, kandırıp kullanmış" dedi. İşte ünlü şovmenin olayların çözüldüğünü anlatan o videosu...