Uşak'ta otluk alanda çıkıp ormanlık alana sıçrayan yangına müdahale devam ediyor
Uşak'ın Eşme ilçesinde otluk alanda çıkıp ormanlık ve meşelik alana sıçrayan yangına havadan ve karadan müdahale devam ediyor.
Uşak'ın Eşme ilçesine başlı Dereli köyünde henüz sebebi belirlenemeyen nedenle otluk alanda çıkıp ormanlık ve meşelik alanda yangın çıktı.
İhbar üzerine her iki bölgeye de çok sayıda arazöz, itfaiye, iş makinası, helikopter sevk edildi.
Yangını söndürmek için ekipler müdahale ediyor.
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