Video Yaşam Valilik'ten kar tatili açıklaması: İstanbul'da 8 ilçede okullar tatil edildi | Video
Valilik'ten kar tatili açıklaması: İstanbul'da 8 ilçede okullar tatil edildi | Video

Valilik'ten kar tatili açıklaması: İstanbul'da 8 ilçede okullar tatil edildi | Video

11.02.2025 | 12:21

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün ve AKOM'un uyarılarının ardından kar yağışı İstanbul'un çeşitli noktalarında etkili oldu. Gece saatlerinden itibaren havalar soğumaya başladı ve İstanbul'un bazı bölgelerinde evlerin çatıları ve yerler beyaza büründü. Kar yağışının etkisini artırmasının ardından Avcılar, Başakşehir, Büyükçekmece, Beylikdüzü, Beykoz, Esenyurt, Sultangazi ve Arnavutköy'de eğitime ara verildi.

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