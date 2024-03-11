Van'da eşini bıçaklayan şahsa linç girişimi kamerada | Video 11.03.2024 | 11:42 Van'ın İpekyolu ilçesinde bulunan İskele Caddesi'nde eşini bıçaklayan şahıs, çevredeki vatandaşların hedefi olurken, saldırganı linç edilmekten polis ekipleri kurtardı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Alınan bilgiye göre olay, İskele Caddesinde üzerinde 10 Mart 2024 tarihinde saat 16.00 sıralarında meydana geldi. Eşi olduğu ileri sürülen bir şahıs, tartışma sonrası Z.Ş. (33) isimli kadını defalarca bıçakladı. Yaralı Z.Ş., haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Z.Ş.'nin yoğun bakım servisinde tedavisinin devam edildiği öğrenildi.Öte yandan, olay sonrası saldırgan vatandaşlar tarafından linç edilmeye başlandı. Polislerin müdahalesiyle linç edilmekten kurtarılan şüpheli, emniyete götürüldü.