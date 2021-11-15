Video Yaşam Van'da kamyonette çalıntı ev eşyalarına 3 tutuklama
Van'da kamyonette çalıntı ev eşyalarına 3 tutuklama

Van'da kamyonette çalıntı ev eşyalarına 3 tutuklama

15.11.2021 | 09:49

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Vanın Edremit ilçesinde, polisin şüphe üzerine durdurduğu kamyonette çalıntı ev eşyası ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

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Edremit İlçesi Eski Cami Mahallesi'nde yol kontrolleri yapan polis ekipleri, şüphelendikleri kamyoneti durdurarak arama yaptı. Aramada, kamyonetin kasasında çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, fırın, ütü masası, mutfak robotu, perde, muhtelif ev eşyaları ele geçirildi. Çalınan ev eşyası sahibine teslim ediliken, gözaltına alınan 3 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları adliyede tutuklandı.

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