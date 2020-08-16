Video Yaşam Yatağında vahşice öldürülen kadının cinayeti 18 yıl sonra çözüldü | Video

Yatağında vahşice öldürülen kadının cinayeti 18 yıl sonra çözüldü | Video

Yatağında vahşice öldürülen kadının cinayeti 18 yıl sonra çözüldü | Video
16.08.2020 | 19:40

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Yatağında vahşice öldürülen kadının cinayeti 18 yıl sonra çözüldü | Video 00:55
Yatağında vahşice öldürülen kadının cinayeti 18 yıl sonra çözüldü | Video 16.08.2020 | 19:40
Sosyal mesafeyi hiçe sayarak sokak düğünü yapıp kol kola halay çektiler | Video 00:51
Sosyal mesafeyi hiçe sayarak sokak düğünü yapıp kol kola halay çektiler | Video 16.08.2020 | 18:05
Başkan Erdoğan'ın Ayder yolunda durarak mısır aldığı Rizeli Emine Çolak ve ailesi o anları anlattı | Video 03:22
Başkan Erdoğan'ın Ayder yolunda durarak mısır aldığı Rizeli Emine Çolak ve ailesi o anları anlattı | Video 16.08.2020 | 18:05
Otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü 100 metre böyle sürüklendi | Video 01:02
Otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü 100 metre böyle sürüklendi | Video 16.08.2020 | 18:05
Sevgilisi Mehmet Kaplan'ın evinin penceresinden düşerek ölen 17 yaşındaki Duygu Delen'den yürek burkan görüntüler | Video 00:34
Sevgilisi Mehmet Kaplan'ın evinin penceresinden düşerek ölen 17 yaşındaki Duygu Delen'den yürek burkan görüntüler | Video 16.08.2020 | 16:48
Minik Ege'yi Yunus Polisleri hastaneye yetiştirdi | Video 02:10
Minik Ege'yi Yunus Polisleri hastaneye yetiştirdi | Video 16.08.2020 | 16:44
Türkiye bu sosyal deneyi konuşuyor! Diyarbakırlı çocuklardan yürekleri ısıtan karşılama... | Video 02:20
Türkiye bu sosyal deneyi konuşuyor! Diyarbakırlı çocuklardan yürekleri ısıtan karşılama... | Video 16.08.2020 | 15:20
Son dakika: PKK'nın sözde Hakurk Eyalet sorumlusu Murat Kalko etkisiz hale getirildi | Video 02:22
Son dakika: PKK'nın sözde Hakurk Eyalet sorumlusu Murat Kalko etkisiz hale getirildi | Video 16.08.2020 | 14:51
Zonguldak'ta feci kaza: 1 ölü, 8 yaralı | Video 03:39
Zonguldak'ta feci kaza: 1 ölü, 8 yaralı | Video 16.08.2020 | 12:43
Son Dakika Haberi | Bursa'da korkunç olay! Yürüyüş yapmak için parka giderken... | Video 01:09
Son Dakika Haberi | Bursa'da korkunç olay! Yürüyüş yapmak için parka giderken... | Video 16.08.2020 | 12:56
Son Dakika | Çanakkale Lapseki'de orman yangını | Video 00:32
Son Dakika | Çanakkale Lapseki'de orman yangını | Video 16.08.2020 | 12:34
Son Dakika Haberi | Kemal Kılıçdaroğlu neden Joe Biden'ın skandal Türkiye açıklamasına tepki göstermedi? | Video 21:39
Son Dakika Haberi | Kemal Kılıçdaroğlu neden Joe Biden'ın skandal Türkiye açıklamasına tepki göstermedi? | Video 16.08.2020 | 12:32
İstanbul Beyoğlu'nda korkutan yangın! Mahalleli sokağa döküldü... | Video 04:02
İstanbul Beyoğlu'nda korkutan yangın! Mahalleli sokağa döküldü... | Video 16.08.2020 | 11:49
İstanbul Sultangazi'deki yangın paniğinde polisten flaş uyarı | Video 04:05
İstanbul Sultangazi'deki yangın paniğinde polisten flaş uyarı | Video 16.08.2020 | 11:09
Son Dakika | İstanbul Bebek'te düzenlenen eğlencede tepki çeken skandal görüntüler | Video 01:52
Son Dakika | İstanbul Bebek'te düzenlenen eğlencede tepki çeken skandal görüntüler | Video 16.08.2020 | 10:38
Yolda kaldım yalanıyla benzin alarak araç kundaklayan zanlı kamerada | Video 01:48
"Yolda kaldım" yalanıyla benzin alarak araç kundaklayan zanlı kamerada | Video 16.08.2020 | 10:08
İstanbul Esenyurt'ta yönetime kızdı, otomobille site kapısını yerinden böyle söktü | Video 07:59
İstanbul Esenyurt'ta yönetime kızdı, otomobille site kapısını yerinden böyle söktü | Video 16.08.2020 | 09:39
Son Dakika Haberi | Antalya'da iğrenç olay! Köpeğe tecavüz ederken öpen 71 yaşındaki sapık şoke etti | Video 00:34
Son Dakika Haberi | Antalya'da iğrenç olay! Köpeğe tecavüz ederken öpen 71 yaşındaki sapık şoke etti | Video 16.08.2020 | 08:44
Satmak için paketledikleri uyuşturucularla suçüstü böyle yakalandılar | Video 01:20
Satmak için paketledikleri uyuşturucularla suçüstü böyle yakalandılar | Video 16.08.2020 | 09:21
Ağrı Dağı'nda dağcılardan görülmemiş skandal! Dağcıların kamp bölgesinde bıraktığı çöpler, pislikler 'pes' dedirtti | Video 00:44
Ağrı Dağı'nda dağcılardan görülmemiş skandal! Dağcıların kamp bölgesinde bıraktığı çöpler, pislikler 'pes' dedirtti | Video 16.08.2020 | 08:39

Adana’da 18 yıl önce evinde tecavüze yeltenilen, işkence yapıldıktan sonra yastıkla boğularak öldürülen kadının katili tam 18 yıl sonra tespit edilerek yakalandı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Edinilen bilgiye göre olay, 2 Ekim 2002 yılında Seyhan ilçesine bağlı Yenibey Mahalllesinde meydana geldi. İddiaya göre, çiftçi olan eşi Süleyman Şafak'ın tarım arazileriyle ilgilenmek amacıyla köyde bulunduğu sırada, çocukları Volkan (7) ve Dilara (3) ile evde kalan Fadime Şafak (29), yatak odasında uyudu. Volkan Şafak, sabah kalktığında karyolada yatan annesini uyandırmak istedi ama bir türlü uyandıramadı. Bunun üzerine ağlayarak birinci kattaki teyzesinin yanına giderek annesinin uyanmadığını söyledi. Teyze eve geldiğinde kız kardeşinin öldüğünü görüp hemen polise haber verdi. Olay yerine gelen polis, yaptığı incelemede pencerenin demir şebekesinin esnetilerek içeri girilip genç kadına işkence yaptıktan sonra yastıkla boğularak öldürüldüğünü ve tecavüz edilmeye çalışıldığını belirledi. Zanlının, kadının kafasını duvara vurduğu, parmaklarını kesmeye çalıştığı, boğazını elle sıktığını ve son olarak yastıkla boğduğunu tespit edildi. Ayrıca, genç kadının zanlının yüzünü çizdiği ve tırnaklarında zanlının DNA'sı olduğunu saptadı. Polis, bir süre mahallede çalışma yaptı ancak bir türlü zanlıya ulaşamadı.

''ZAMAN AŞIMINA 16 AY KALA ÇÖZÜLDÜ''
Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, faili meçhul kalan cinayetleri araştırmak için özel bir ekip kurdu. Ekip, dosyaları incelediğinde Fadime Şafak dosyasının zaman aşımını için kısa bir zaman kaldığını fark ederek cinayeti çözmek için yeniden çalışma yapmaya karar verdi. Polis, önce cinayetin mahalle içinden olabileceğini değerlendirerek o gün mahallede oturan herkesi mercek altına altı. Daha sonra olaydan kısa bir süre sonra mahalleden taşınanları ve sapkın olabilecekleri mercek altına aldı. Polis, bu profile uyan 10 şahsı belirleyip incelerken Gökhan Ç.(40) isimli şahsın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yaşadığını ve burada penceresi açık olan bir evden içeri girerek iç çamaşırlı olan bir kadına sarkıntılık yaptığı nedeniyle cezaevinde olduğunu belirledi.

''KKTC'DEN GETİRTİLİP SERBEST BIRAKILDI''
Mayıs ayında serbest kalan Gökhan Ç'yi Adana polisi KKTC'den alıp Adana'ya getirdi. Polis, zanlıya cinayeti sorunca şahıs, kadını tanımadığını cinayetten haberi olmadığını söyledi. Bunun üzerine polis, zanlıdan kan alıp serbest bıraktı. Polis, bir taraftan zanlıyı takip ederken diğer taraftan DNA eşleştirmesi yapıldı. Yapılan eşleştirmede zanlının kan örneği ile kadının tırnakları arasındaki DNA uyuştu. Bu arada polis, zanlının yurt dışına kaçmaya çalıştığını tespit etti. Ayrıca zanlının kadını öldürdüğünü Kocaeli'de yaşayan ablası Perihan Y. (60) ile kayınbiaraderi İsa C.'nin (46) bildiğini belirleyerek üçünü de gözaltına aldı.

''ZANLI İFTİRA ATTI''
Zanlı, ikinci kez geldiği emniyette bu kez herşeyi itiraf etti. Zanlı Fadime Şafak ile aralarında aşk olduğunu ileri sürüp o gece yanına gittiğini birlikte olduklarını daha sonra ise Fadime Şafak'ın kendisine kıskançlık yaptığını belirterek, ''Nişanlından ayrıl yoksa seni mahalleye rezil ederim'' deyince kavga çıktı. Kavgada bana bıçakla saldırdı. Ben de kendimi korumak için onu susturmak için yastıkla bastırdım öldü. Onu öldürmek istemedim '' dediği öğrenildi. Ancak polis raporları ve adli tıp raporları zanlıyı yalanladı. Her iki raporda da genç kadının işkence yapılarak öldürüldüğü ve tecavüz girişimi olduğunu belirledi.

EVLENDİ 3 ÇOCUĞU OLDU
Bu arada zanlının olaydan sonra hemen eve gittiği, elinin yüzünün kanlar içinde olduğunu ablasının görüp sorduğunda, ona kavga ettiğini söylediği, sabahleyin olay ortaya çıkınca ablasının ''bunu sen mi yaptın'' diye sorduğu öğrenildi. Ablasına cinayeti önce inkar eden sonra itiraf eden şahsın, polisler mahalleden gidene kadar evden çıkmadığı, daha sonra da mahalleden taşındığı, olaydan 2 yıl sonra da evlenip 16 yıl içinde 3 çocuk sahibi olduğu öğrenildi. Zanlılar sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Abla ile kayınbireder serbest kalırken Gökhan Ç. tutuklandı.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA