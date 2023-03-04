Yeşil kategorideki teröristi MİT buldu, jandarma etkisiz hale getirdi | Video
TUNCELİ'de devam eden 'Eren Abluka Sonbahar-Kış-13 Şehit Jandarma Astsubay Üstçavuş Celil Mutlu Operasyonu' kapsamında, terörden arananlar listesinde yeşil kategoride yer alan PKK'lı Yaşar kod adlı Osman Manak, MİT tarafından yeri tespit edilip jandarma ekiplerinin operasyonuyla etkisiz hale getirildi.
BİRÇOK TERÖR EYLEMİNE KATILMIŞ
Jandarma kaynaklarından alınan bilgiye göre; Kandil tarafından örgütü Tunceli'de yeniden organize etmek üzere bölgeye gönderildiği belirlenen, sözde Dersim Saha Komutanı "Yaşar" kod adlı teröristin, PKK'nın 24 yıldır dağ kadrosunda olduğu ve bu süre zarfında da birçok terör eylemine katıldığı tespit edildi. Terörist Manak'ın, 11 Temmuz 2005 tarihinde Adıyaman'da vatani görevini yaparken izinli olarak memleketi Trabzon'a giden Jandarma Er Coşkun Kıran'ın Tunceli- Pülümür yolunda kaçırılması, 2016- 2019 yılları arasında Tunceli merkez ve Hozat kırsalındaki terör olaylarının planlayıcısı, farklı zamanlarda yol kesme ve güvenlik güçlerine ve bölgede görev yapan kamu kurumlarının araçlarına yönelik taciz ateşi açılması gibi birçok eyleme katıldığı belirlendi.
3 KİŞİ YARDIM VE YATAKLIKTAN TUTUKLANDI
Bu arada, Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Milli İstihbarat Teşkilatı ile Tunceli İl Jandarma Komutanlığı TEM Şube Müdürlüğü ekiplerince PKKKCK silahlı terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yapılan çalışmalarla 3 şüpheli, "terör örgütüne yardım ve yataklık" suçundan gözaltına alındı. Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından savcılığa sevk edildi. Savcılıktaki işlemlerin ardından 3 şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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