Yol verme tartışmasında ortalık karıştı, hamile kadın ortada kaldı | Video
İstanbul Beylikdüzü’nde trafikte yol verme nedeniyle çıktığı iddia edilen kavgada ortalık savaş alanına döndü. Taraflar tekme, tokat birbirine saldırırken, bir kadın ise "Hamileyim, yapma" diye bağırdığı anlar kameraya yansıdı.
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