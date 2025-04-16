Video Yaşam Yol verme tartışmasında ortalık karıştı, hamile kadın ortada kaldı | Video
Yol verme tartışmasında ortalık karıştı, hamile kadın ortada kaldı | Video

Yol verme tartışmasında ortalık karıştı, hamile kadın ortada kaldı | Video

16.04.2025 | 09:44

İstanbul Beylikdüzü’nde trafikte yol verme nedeniyle çıktığı iddia edilen kavgada ortalık savaş alanına döndü. Taraflar tekme, tokat birbirine saldırırken, bir kadın ise "Hamileyim, yapma" diye bağırdığı anlar kameraya yansıdı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Olay, dün akşam saatlerinde Adnan Kahveci Mahallesi Kocatepe Caddesi'nde yaşandı. İddiaya göre cadde üzerinde seyir halindeki araçların sürücüsü trafikte çıkan anlaşmazlık üzerine tartışmaya başladı. Kısa süre içerisinde büyüyen olayda araçtan inenler tekme, tokat birbirine saldırdı. O sırada kavga eden yakınlarını ayırmak için araya giren hamile bir kadın ise, "Hamileyim, yapma" diye bağırdı. Yaşanan o kavga anları ise kameraya yansıdı.
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Yol verme tartışmasında ortalık karıştı, hamile kadın ortada kaldı | Video 00:58
Yol verme tartışmasında ortalık karıştı, hamile kadın ortada kaldı | Video 16.04.2025 | 09:44
Eski eşini yakarak öldürdüğü iddia edilen katil zanlısına yeniden aynı ceza verildi | Video 01:42
Eski eşini yakarak öldürdüğü iddia edilen katil zanlısına yeniden aynı ceza verildi | Video 16.04.2025 | 09:44
Kars’ta bir ayı gözetleme yaptı, ikisi yiyecek aradı | Video 03:09
Kars'ta bir ayı gözetleme yaptı, ikisi yiyecek aradı | Video 16.04.2025 | 09:43
Samsun’da koca dehşeti: Uzaklaştırma kararı bulunan eşini sokak ortasında öldürdü | Video 02:38
Samsun'da koca dehşeti: Uzaklaştırma kararı bulunan eşini sokak ortasında öldürdü | Video 16.04.2025 | 08:37
Akaryakıt istasyonunda attığı drift pahalıya patladı | Video 00:22
Akaryakıt istasyonunda attığı drift pahalıya patladı | Video 16.04.2025 | 08:36
Aracından indi, tartıştığı sürücüye böyle saldırdı | Video 00:53
Aracından indi, tartıştığı sürücüye böyle saldırdı | Video 16.04.2025 | 08:36
Beşiktaş’ta İskoç taraftarın öldüğü kazanın yeni görüntüleri ortaya çıktı; 35 metre sürüklenmiş 02:57
Beşiktaş’ta İskoç taraftarın öldüğü kazanın yeni görüntüleri ortaya çıktı; 35 metre sürüklenmiş 15.04.2025 | 11:10
Trabzon’da tüp patlaması sonucu ev çöktü: 1 yaralı | Video 00:44
Trabzon’da tüp patlaması sonucu ev çöktü: 1 yaralı | Video 14.04.2025 | 16:10
Terliğinin teki bulundu: 7 yaşındaki Cumali’den 3 gündür haber yok | Video 08:12
Terliğinin teki bulundu: 7 yaşındaki Cumali'den 3 gündür haber yok | Video 14.04.2025 | 15:01
Tırnakçılık yaparak 100 lirayı böyle çaldı | Video 03:17
Tırnakçılık yaparak 100 lirayı böyle çaldı | Video 14.04.2025 | 15:00
İşe gitmek için babasıyla servis bekleyen genç kadın dehşeti yaşadı | Video 04:10
İşe gitmek için babasıyla servis bekleyen genç kadın dehşeti yaşadı | Video 14.04.2025 | 14:26
İzmit Körfezi’nde dev ıstakoz görüntülendi | Video 03:00
İzmit Körfezi'nde dev ıstakoz görüntülendi | Video 14.04.2025 | 14:26
Muğla’da 13 yaşındaki kız öğrenci arkadaşını darbetti | Video 00:20
Muğla'da 13 yaşındaki kız öğrenci arkadaşını darbetti | Video 14.04.2025 | 13:22
Kars’ta 2 kişi ATV motora bağladığı halatla snowboard yaptı | Video 05:32
Kars'ta 2 kişi ATV motora bağladığı halatla snowboard yaptı | Video 14.04.2025 | 12:23
Gasp edilmekten biber gazı sayesinde kurtulan taksici o anları anlattı | Video 04:36
Gasp edilmekten biber gazı sayesinde kurtulan taksici o anları anlattı | Video 14.04.2025 | 12:23
Eski eşinin boğazını keserek öldüren zanlısı tutuklandı | Video 03:08
Eski eşinin boğazını keserek öldüren zanlısı tutuklandı | Video 14.04.2025 | 12:23
Adana’daki karnavalda Hindistan manzaralarını akıllara getiren işletmelere ceza | Video 03:44
Adana'daki karnavalda Hindistan manzaralarını akıllara getiren işletmelere ceza | Video 14.04.2025 | 10:48
Müzayedede 30 bin liraya satın alındı: İbrahim Gülşeni’nin 100’den fazla yeni şiiri ortaya çıktı | Video 05:09
Müzayedede 30 bin liraya satın alındı: İbrahim Gülşeni'nin 100'den fazla yeni şiiri ortaya çıktı | Video 14.04.2025 | 10:28
İki husumetli aile tekme tokat birbirine girdiği kavga kamerada | Video 00:56
İki husumetli aile tekme tokat birbirine girdiği kavga kamerada | Video 14.04.2025 | 10:28
Arnavutköy’de ormanda ot toplayan vatandaş yaralı Kaya Kartalı buldu | Video 06:15
Arnavutköy’de ormanda ot toplayan vatandaş yaralı Kaya Kartalı buldu | Video 14.04.2025 | 10:28

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY