Yolcu otobüsü tuğla yüklü tıra çarptı: 1 ölü, 9 yaralı | Video 23.06.2023 | 10:47 Çorum’un Osmancık ilçesinde yolcu otobüsünün tuğla yüklü tıra çarpması neticesinde meydana gelen kazada 1 çocuk hayatını kaybederken, 9 kişi yaralandı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Kaza, sabah saatlerinde Osmancık ilçesi D100 karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun istikametinde seyir halinde olan Hüseyin Balak yönetimindeki otobüs, Ali Eski yönetimindeki tuğla yüklü tıra arkadan çarptı. Kazada sürücüler, otobüste yolcu olarak bulanan Evrim U., Ege U., Furkan Ç., Yasin İ., Aziz D., Erkan Ü., Hatun K. yaralanırken, 11 yaşındaki Abdulaziz Demir ise hayatını kaybetti. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar ambulanslarla Osmancık ve Çorum'daki hastanelere sevk edildi.Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.