Yollar, dakikalar içerisinde dereye döndü | Video
Muğla’nın Bodrum ilçesinde etkili olan fırtına ve sağanak yağış, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. İlçede 10 dakikalık yağış, cadde ve sokakları dereye çevirdi.
Araçlar, dereyi andıran yollarda güçlükle ilerledi. Bazı bölgelerde trafikte aksamalar meydana geldi. Yağmura cadde ve sokaklarda yakalananlar, sığınacak yer aradı.
Bodrum'da yarın kuzeyli yönlerden fırtına bekleniyor.
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