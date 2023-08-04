Yunusun minik balıkla av oyunu kamerada | Video 04.08.2023 | 13:46 İstanbul'un Yenikapı açıklarında sevimli yunusun küçük balıkla av oyunu havadan çekilen görüntülere yansıdı. Yunusun defalarca kez yakalayıp bıraktığı minik balıkla av oyunu izleyenleri gülümsetti. VİDEO DEVAM EDİYOR

Marmara Denizi'nde yunus balıklarının sayıları artarken, bu sevimli balıklar her an görülebiliyor. Yunus balıkları bu kez küçük bir balıkla oynarken görüntülendi. Yenikapı açıklarında sahilden yaklaşık 1,5 kilometre uzaklıkta kaydedilen görüntülerde, sevimli yunusun küçük bir balığı ağzıyla yakalamaya çalıştığı görülüyor. Minik balığı yakalayan sevimli yunus, daha sonra serbest bıraktığı küçük balığı tekrar yakalamaya çalışıyor. Birkaç dakika boyunca devam eden eğlenceli oyunun sonunda minik balık kaçarak uzaklaşıyor. İki balığın oyunu renkli görüntülere sahne oldu. Belgesel tadındaki görüntüler dron kamerasına yansıdı.