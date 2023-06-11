Video Yaşam Yuvadan düşen karga yavrusu zincirleme kazaya sebep oldu: 1 yaralı | Video
Yuvadan düşen karga yavrusu zincirleme kazaya sebep oldu: 1 yaralı | Video

Yuvadan düşen karga yavrusu zincirleme kazaya sebep oldu: 1 yaralı | Video

11.06.2023 | 14:59

Samsun'da araçtaki yuvadan düşen karga yavrusu 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

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Kaza, Samsun'un İlkadım ilçesi Zeytinlik Mahallesi Barış Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ağaçtan yola düşen karga yavrusuna çarpmamak için yavaşlayan otomobile çarpmamak için Mehmet Kösebay idaresindeki otomobil durunca bu araca arkadan gelen Mustafa Yiğit yönetimindeki taksi arkadan çarptı. Taksiye de arkadan gelen Osman Murat Üstün idaresindeki otomobil çarptı. 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında Gülşen Kösebay yaralandı. Yaralı kadın ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis kazaya sebep olan karga yavrusunu yol kenarından alarak yaralı olup olmadığını kontrol edip daha sonra yakındaki parka götürüp ağacın dibine bıraktı.

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