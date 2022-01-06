Video Yaşam Yüz felci geçiren hasta’nın yüzü güldü | Video
Yüz felci geçiren hasta’nın yüzü güldü | Video

Yüz felci geçiren hasta’nın yüzü güldü | Video

06.01.2022 | 14:45

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Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne bağlı Haliliye Ek Hizmet Binasında KBB doktorları tarafından yüz felçi geçiren hastaya başarılı bir operasyon gerçekleştirildi.

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Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi Haliliye Ek Hizmet Binasında bulunan Kulak Burun Boğaz polikliniğine yaklaşık 1 ay önce sol tarafta yüz felci şikâyetiyle müracaat eden 49 yaşındaki K.D. isimli kadın hastanın yapılan muayenesinde sol gözünü kapatamadığı, sol kaşını ve dudağını hareket ettiremediği görüldü.

Hastaya yapılan tetkikler neticesinde sol kulakta iltihabi dokuya (kolesteatoma) bağlı kronik iltihaplanma olduğu anlaşıldı. Bu iltihaplı dokunun yüz sinirinin geçtiği kanalı tahrip ederek yüz felcine sebep olduğu tespit edildi.

Kulak Burun Boğaz Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Erkan Kaplama; "Radikal mastoidektomi dediğimiz ameliyat ile çok yaygın olan iltihabı dokuyu temizledik. Yüz sinirinin üzerindeki iltihabi dokuları da temizleyerek, tahrip olan kanalın üzerini hastanın kendi dokusu (perikondrium) ile kapattık. Hastanın bugünkü kontrolünde yüz felcinin tamamına yakın düzeldiğini gördük. Tekrarlayan veya geçmeyen kötü kokulu kulak akıntıları kronik kulak iltihabının belirtisi olabilir. Bu iltihabi durumlara müdahele edilmediği taktirde yüz felci, menenjit ve beyin absesi gibi tehlikeli durumlara yol açabileceği unutulmamalıdır." dedi.

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