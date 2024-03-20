Video Yaşam Zincirlikuyu’da "metrobüse binemedim" kavgası kamerada | Video
Zincirlikuyu’da

Zincirlikuyu’da "metrobüse binemedim" kavgası kamerada | Video

20.03.2024 | 10:57

Zincirlikuyu metrobüs durağında bekleyen bir kişi, önündeki kişinin aracın dolu olduğunu öne sürerek metrobüse binmemesi sebebiyle aracı kullanamadı. Bunun üzerine ikili arasında yaşanan kavgayı duraktaki diğer yolcular güçlükle ayırdı. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

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Olay, dün saat 17.30 sıralarında Şişli Zincirlikuyu metrobüs durağında meydana geldi. İddiaya göre en önde bekleyen bir yolcu, metrobüsün dolu olduğunu söyleyerek araca binmedi. Ardından arkasında duran diğer yolcu ise önde bekleyenlerden dolayı metrobüsü kullanamadı. Bunun üzerine iki vatandaş arasında kavga çıktı. Kavganın büyüdüğünü fark eden diğer yolcular ise araya girerek tartışmayı güçlükle sonlandırdı. Yaşananlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
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