Video Yaşam Zonguldak'ta Türkiye'nin 10'uncu büyük mağarası ziyarete açılıyor

Zonguldak'ta Türkiye'nin 10'uncu büyük mağarası ziyarete açılıyor

Zonguldak'ta Türkiye'nin 10'uncu büyük mağarası ziyarete açılıyor
15.05.2021 | 11:04

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Türkiye'nin 3 bin 350 metre uzunluğuyla 10'uncu büyük mağarası olan Zonguldak'taki Gökgöl Mağarası, 2 yıl süren restorasyon çalışmalarının ardından 19 Mayıs'ta tekrar ziyarete açılıyor. Gezilebilen 875 metrelik yürüyüş parkuru bölümünde bulunan fosil giriş, astım salonu, harikalar salonu ve mucizeler salonu alanları ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

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Zonguldak İl Özel İdaresi tarafından 21 Haziran 2001'de turizme açılan 3 bin 350 metre ile Türkiye?nin en uzun 10?uncu ve Zonguldak?ın en uzun 2?inci mağarası olan Gökgöl Mağarası'nın 875 metrelik bölümü yürüyüş parkuruyla bugüne kadar yerli ve yabancı birçok turisti ağırladı. Yapılan araştırmalara göre, karbonifer dönem ile tarihlendirilen ve 350 milyon yıl yaşında olduğu belirlenen Gökgöl Mağarası, mercan fosilleri, dikit, sarkıt, sütun, damlataşı, travertenleri ve yer altı deresiyle hala aktif olmasıyla dikkat çekiyor. Ziyaretçiler, mağarada oluşturulan yürüyüş yolunda, 'Fosil Giriş', 'Astım Salonu', 'Harikalar Salonu' ve 'Mucizeler Salonu? gibi alanları gezebiliyor. Ayrıca, yıl içinde sıcaklık ve nem oranının fazla değişmemesi nedeniyle mikroklima özelliğine sahip olan mağara, solunum yolu astım hastalarının tedavisinde de yararlanılmak üzere sağlık turizmi açısından da büyük öneme sahip.


19 MAYIS'TA ZİYARETE AÇILACAK
Bugüne kadar yaklaşık 400 bin ziyaretçiyi ağırlayan mağara, 7 Ağustos 2019 tarihinde Zonguldak Mağaraları Ziyaretçi Merkezi Projesi kapsamında ziyarete kapatıldı. Girişine kafe, ziyaretçi alanı, mescit, hediyelik eşya bölümü, kütüphane ve sergi holü yapılan mağaranın 19 Mayıs'ta ziyarete açılması planlanıyor.

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