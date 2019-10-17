Ağız ve Diş Sağlığı Uzmanı Dr. Semih Evecen bruksizm nedir? sorusunu yanıtladı. Geceleri uyku sırasında istem dışı diş sıkma veya diş gıcırdatmaya bruksizm denir. Bu durum ağız ve diş sağlığını olumsuz bir şekilde etkilemektedir. Bruksizmin en önemli belirtisi ağrıdır. Yüz kaslarında, çene, baş ve boyun bruksizmden dolayı ağrılar oluşur. Strest en önemli nedenlerinden biridir. Farklı sorunlara yol açabilen bruksizm kolay tedavi edilebilecek seviyedeyken gerekli önlemi almak gerekiyor.