Bir Zamanlar Çukurova 33. Bölüm Tamamı tek parça tıkla hemen izle

Bir Zamanlar Çukurova 33. Bölüm'de neler oldu?

Yılmaz yaralı olmasına rağmen Ercüment'i durdurabilecek mi? Patlayan silah, jandarmayı tekrar Demir'in peşine mi düşürecek? Tüm olanları sakladıkları Züleyha, oğlunu görmeye gidemeyince neler yapacak? Yılmaz tekrar hastaneye nişanlısının önüne ameliyata mı götürülecek yoksa olaylar örtbas mı edilecek? Demir ve Yılmaz'ı ilk kez bu kadar aynı safta bir araya getiren olay, Hünkar ve Fekeli arasındaki dengeyi de etkileyecek mi? Dışarda patlayan silah bir yana konağın içinde de adeta saatli bir bomba olarak dolaşan Seher vardır! Bombayı da tam bu olayların ortasında patlatır ve "Demir'den hamile" olduğunu söyler! Hünkar, şimdi ne yapacak? Oğluna büyük sırrını söyleyecek mi? yoksa Seher'den kurtulmanın bir yolunu mu bulacak?