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Bir Zamanlar Çukurova 33. Bölüm Tamamı tek parça tıkla hemen izle

Bir Zamanlar Çukurova 33. Bölüm'de Demir ve Yılmaz bu kez aynı tarafta! Çukurova'da yine silahlar patladı! Üstelik tam sulh ilan edip silahını bırakmışken, Yılmaz bir kez daha namlunun hedefindeydi! Demir'in hediye ettiği silahla, Yılmaz'ı vuran Ercüment, Gülten'i de ortadan kaldırmak için harekete geçer. Ancak olayın tek görgü tanığı o değildir. Hünkar ve Fekeli de birbirlerinden habersiz olaya şahit olmuşlardır. Patlayan silah arkasından birçok karmaşık olayı getirir. Bir Zamanlar Çukurova 33. Bölüm yayınlandı.

Bir Zamanlar Çukurova 33. Bölüm'de neler oldu?

Yılmaz yaralı olmasına rağmen Ercüment'i durdurabilecek mi? Patlayan silah, jandarmayı tekrar Demir'in peşine mi düşürecek? Tüm olanları sakladıkları Züleyha, oğlunu görmeye gidemeyince neler yapacak? Yılmaz tekrar hastaneye nişanlısının önüne ameliyata mı götürülecek yoksa olaylar örtbas mı edilecek? Demir ve Yılmaz'ı ilk kez bu kadar aynı safta bir araya getiren olay, Hünkar ve Fekeli arasındaki dengeyi de etkileyecek mi? Dışarda patlayan silah bir yana konağın içinde de adeta saatli bir bomba olarak dolaşan Seher vardır! Bombayı da tam bu olayların ortasında patlatır ve "Demir'den hamile" olduğunu söyler! Hünkar, şimdi ne yapacak? Oğluna büyük sırrını söyleyecek mi? yoksa Seher'den kurtulmanın bir yolunu mu bulacak?

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Bir Zamanlar Çukurova 33. Bölüm Tamamı tek parça tıkla hemen izle
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