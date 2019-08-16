Canevim 11. Bölüm Fragmanı yayınlandı! Canevim'de ödeşme zamanı... "Bedelini ödeyeceksin!"

Canevim 11. Bölüm'de neler olacak? Ömer, Taylan’ın gerçek niyetini Ceylan’a ispatlayabilmek için her şeyi göze almıştır. Feryal, oğlunun şüpheli bir şekilde ortadan kaybolmasının arkasında Ömer’in olduğunu düşünmektedir. Feryal’in Ömer’i takibi ve açıktan saldırıları Ceylan’ı büyük bir çıkmazda bırakır. Taylan ile Ömer arasındaki güç savaşı devam ederken, Fikret ve Kristina’dan gelen bir haber herkes için dönüm noktası olur. Ceylan’ın gerçekleri öğrenmesi için son bir adım kalmıştır.
Ömer ve Taylan, ikisi için de zamanın kısıtlı olduğu bir yarışın içine girer. Elvan’ın geçmişinden gelen Zeki, peşindeki tehlikenin ne kadar büyük olduğunu ortaya çıkarmıştır. Sezgin’in bu gizemli adamla ilgili soruları ve merakını geçiştirmeye çalışan Elvan, yaklaşan bu büyük tehdide karşı kendini korumak zorundadır. Öte yandan Müjgan’ın Yener’le ilişkisini öğrenen Melis, Müjgan’ı kendisi için avantajlı olacağını düşündüğü bir yola ikna eder.