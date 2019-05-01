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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 135. son bölüm izle

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 135. son bölüm tamamı yayınlandı. Atv'nin en çok izlenen ve en beğenilen dizilerinden Eşkıya dün akşam ekranlara gelen yeni bölümüyle yine nefes kesti. Yayınlanan her bölümüyle reytinglere hükümdar olan ve salı akşamlarının fenomen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 135. son bölümde neler oldu? EDHO son bölüm izle

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 135. Bölüm izle Yeni bölüm

Akif'in kurduğu tuzak yüzünden, fedailerin en önemli ismi kendini vatan için feda etmek zorunda kalırken Alparslan'ın üzerine, altından kalkması çok zor bir görev yıkılır. Bu durumu da Çakırbeylilerin lehine çevirmeyi başaracak olan Alparslan, hayatını riske atma pahasına, çıktığı yolun sonunu görme konusunda ne kadar kararlı olduğunu bir kere daha kanıtlar. Amcasının özgürlüğü karşılığında elindeki önemli bilgileri paylaşmayı teklif ettiği Mesud ise ölümü üzerine kurulan asıl plandan bihaberdir. Ünal Kaplan'ın da önemli bir rol üstleneceği planda ilk hedef Akif'i saf değiştirmeye ikna etmek olacaktır. Mesud tarafından kaleminin kırıldığını öğrenen Akif'i kandırmak için ise çok çaba sarf etmek gerekmeyecektir.

İçinde bulundukları dünyanın bedelini sevdiklerinin kaybıyla ödeyen Çakırbeyliler, Ferman'ın ölümüne engel olmak için ellerinden geleni yaparlarken, Haşmet bu konudaki kararından vazgeçmez. Ömür'ün karşısında durduğu ölüm emri için Behzat da geri adım atmaya başlamışken işler birden tersine döner. Alparslan'ın planın başarılı olmasıyla cezaevinden çıkan Haşmet, ayağının tozuyla oğluyla ilgili karalarda kendinden başkasının söz hakkı olamadığını herkese gösterecektir

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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 135. son bölüm izle
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