Hydrafacial nedir?
Estetisyen Rümeysa Akyıldız hydrafacial hakkında açıklama yaptı. Dünyada cilt yenileme, leke ve akne tedavisinde mükemmel sonuçlar yaratan, yeni bir teknoloji olan HydraFacial, dünyanın önde gelen cilt bakım sistemi üreticisi Edge tarafında üretilmiştir. ... Diğer sistemlerden farklı olarak Hydrafacial son derece güvenli ve hızlı bir cilt yenileme sunuyor.
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