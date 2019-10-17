Kalıcı makyaj nedir?

Estetisyen Azime Aşlamacı kalıcı makyaj hakkında bilgiler verdi.Kalıcı makyaj mikro pigment genel uygulamasıdır ve kişiye özel tek kullanımlık steril iğneler kullanıldığı için son derece güvenlidir. Kalıcı Makyajda kullanılan ürün bitki özlü olup alerjik reaksiyon yaratmaz. Bu ürünler yüz bölgesi kalıcı makyaj için özel tasarlanmıştır. Kalıcı makyaj ürünleri katkı ve koku maddeleri içermez. Kalıcı Makyaj işlemini dövme ile karıştırmamak gerekir. Kalıcı Makyaj ile dövmenin en büyük farkı ciltteki kalıcılık süresidir. Kalıcı makyajda Kullandığımız tüm ürünler bitkisel olduğu için zaman içerisinde yavaş yavaş ciltten silinerek kaybolur. Kalıcı makyajın ömrü genel olarak 2-5 yıl arasındadır. Ancak bu süre kişinin cilt yapısına, yaşına ve yaşadığı çevresel faktörlere göre değişir. Deri altındaki renkli pigmentler cilt yenilendikçe azalır, solar ve sonunda tükenir. Bu nedenle belli aralıklarla Kalıcı makyaja rötuş yapılması gerekir. Açık renkli ciltler esmer ciltlerden daha hızlı yenilenir. Bunun doğal bir sonucu olarak kalıcı makyajdaki kalıcılık süresi biraz daha kısalır. Esmer ciltler bu açıdan daha şanslıdır. Ayrıca yaş ilerledikçe cildin yenilenmesi yavaşladığından kalıcı makyajın ömrü uzar.