CHP ve FETÖ işbirliği! CHP FETÖ'ye nasıl destek verdi | Video

Türk siyasi tarihinde FETÖ parti operasyonlarının en önemli aktörü olarak karşımıza çıktı. Hedefindeki siyasi partilerden birisi de CHP'ydi. Eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal kaset kumpası ile görevden indirildi. Yerine de Kemal Kılıçdaroğlu getirildi. Ve daha sonra herşey adım adım ilerledi. İşte CHP ve FETÖ'nün dikkat çeken yakınlığının detayları...