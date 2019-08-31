İstanbul'da kediye tekme atan kadın kamerada

İstanbul Silivri Çanta Mahallesi'nde bir çiğ köfte dükkanını işleten F.D., işyerinin önünde bulunan kediyi uzaklaştırmak istedi. Başarılı olamayan kadın tekme attığı kediyi ileriye fırlattı. İşyeri önündeki kediye kadının tekme attığı o anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.



Hayvanları Koruma Kurtarma ve Yaşatma Derneği (HAYKURDER) resmi hesaplarından görüntülerin paylaşılmasının ardından kısa sürede tepkiler çığ gibi büyüdü. Dernek Başkanı Erman Paçalı tarafından yapılan açıklamada da F.D. hakkında dernek hukukçuları tarafından adli ve idari yönden işlemler için başvuruda bulunulacağı açıklandı.



Olayın sosyal medyada büyük yankı uyandırmasının ardından çiğköfte zincirinin marka sahibi tarafından da yazılı bir açıklama yapıldı. Marka merkezi tarafından yapılan açıklamada, "Bu çirkin olayı şiddetle kınıyoruz. Olayın gerçekleştiği bayinin bayilik iptali için gerekli girişimde bulunduk. Biz hayvansever bir firmayız. Firmamızın böyle çirkin bir hadise ile anılmasından dolayı tüm kamuoyundan özür diliyoruz" denildi.