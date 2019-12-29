Kimse Bilmez Final Bölümü (29 Aralık 2019 Pazar) son fragmanı yayınlandı! Kimse Bilmez hayranlarını üzen son...

atv'nin Pazar gecelerinin çok izlenen dizisi Kimse Bilmez 29 Aralık 2019 Pazar akşamı yayınlanacak 27. son bölümüyle ekranlara veda ediyor! İşte Kimse Bilmez'in hayranlarını üzecek ekranlara veda ettiği o sahneler... ''Kararını ver Ali Hüroğlu şifre mi, sevgilin mi?''