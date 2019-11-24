Hemoroid nedir? Hemoroid nasıl tedavi edildi? İşte Hemoroid için zararlı gıdalar...
Hemoroid nedir nasıl teşhis edilir? Bu gıdaları yiyenler dikkat! Hangi gıdalar hemoroide sebep olur? Bu meslek grupları dikkat! Op. Dr. Şükür Özbek, hemoroidin sebepleri ve tedavi yöntemleri hakkında bilgi verdi. İşte hemoroidden kurtulma yolları ve tedavi yöntemleri...
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
13:03
18:50
02:55
Mor ekmek nedir? Nasıl yapılıyor? 20.11.2019 | 15:35
08:21
Burnunda 6 yıl dişiyle yaşamış 19.11.2019 | 11:21
01:44
Yavaş yürüyen hızlı yaşlanıyor 15.11.2019 | 14:22
03:16
07:15
Süleyman Soylu "DEAŞ'lı Teröristlerin İadesi Hakkında Konuştu / A Haber 13.11.2019 | 14:14
00:28
Suriye Topraklarından Petrol Fışkırıyor 13.11.2019 | 14:14
03:16
Diyet yaparken nelere dikkat edilmelidir? 13.11.2019 | 14:13
01:48
Akıllı saat ve kulaklıklardaki gizli tehlike 13.11.2019 | 14:13
03:13
14:26
Çocukları sakın böyle beslemeyin! Çocuklara büyüme aşamasında sakın... 13.11.2019 | 10:21
02:04
Tabildotta kaliteye dikkat! 12.11.2019 | 15:25
26:39
04:05
23:17
02:34
Tüp bebek tedavisine ne zaman başvurulmalıdır? 06.11.2019 | 10:18
01:29
Tüp bebek tedavisi nedir? 06.11.2019 | 10:18
33:37
03:37
Uzmanından gripten korunma ve beslenme uyarıları 04.11.2019 | 18:41