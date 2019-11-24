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Hemoroid nedir? Hemoroid nasıl tedavi edildi? İşte Hemoroid için zararlı gıdalar...

24.11.2019 | 11:09

Hemoroid nedir nasıl teşhis edilir? Bu gıdaları yiyenler dikkat! Hangi gıdalar hemoroide sebep olur? Bu meslek grupları dikkat! Op. Dr. Şükür Özbek, hemoroidin sebepleri ve tedavi yöntemleri hakkında bilgi verdi. İşte hemoroidden kurtulma yolları ve tedavi yöntemleri...

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