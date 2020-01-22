Sağlık Bakanı Koca: Şu an Türkiye için herhangi bir koronavirüsü riski söz konusu değil

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, canlı yayında açıklamalarda bulundu. Grip vakalarıyla ilgili olarak, “Bu yıl normalden fazla bir vaka tespit edilmedi.” diyen Bakan Koca, "Herhangi bir grip ilacı sorunu bulunmamaktadır." ifadelerini kullandı. Bakan Koca, Çin'de ortaya çıkan gizemli virüsle ilgili olarak da "Bu konuda özellikle bizde herhangi bir hastanın hatta riskli hastanın olmadığını söylemek istiyorum." dedi.