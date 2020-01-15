Web TV Sağlık Sağlık Bakanlığı'ndan H1N1 virüsü açıklaması

Sağlık Bakanlığı'ndan H1N1 virüsü açıklaması

15.01.2020 | 17:38

Sağlık Bakanlığı: Bu yıl ülkemizde dolaşımda olan grip virüslerinin yarısı influenza A (H1N1) tipindedir. Vaka sayıları ve artış hızı geçen yıllarla benzer oranda seyretmekte olup virüs tipleri ve pozitiflik oranlarında olağanüstü bir durum söz konusu değildir.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Sağlık Bakanlığı'ndan H1N1 virüsü açıklaması 02:13
Sağlık Bakanlığı'ndan H1N1 virüsü açıklaması 15.01.2020 | 17:38
Bu araştırma kanserde metastası önleyecek! Kanserde metastasa son verecek araştırma... 05:42
Bu araştırma kanserde metastası önleyecek! Kanserde metastasa son verecek araştırma... 14.01.2020 | 15:28
Gripten nasıl korunuruz? Çocukları gripten nasıl koruruz? 01:18
Gripten nasıl korunuruz? Çocukları gripten nasıl koruruz? 14.01.2020 | 10:55
Tüp bebek tedavisinde taze mi yoksa dondurulmuş embriyo transferi mi? 02:16
Tüp bebek tedavisinde taze mi yoksa dondurulmuş embriyo transferi mi? 08.01.2020 | 11:59
Tüm testler normal ancak çocuk sahibi olamıyorum neden? 01:48
Tüm testler normal ancak çocuk sahibi olamıyorum neden? 08.01.2020 | 11:59
Çocuklarda alt ıslatma problemi 04:41
Çocuklarda alt ıslatma problemi 08.01.2020 | 11:59
İyi huylu prostat büyümesi nedir, nasıl tedavi edilir? 03:28
İyi huylu prostat büyümesi nedir, nasıl tedavi edilir? 08.01.2020 | 11:59
Uzman Diyetisyen Selahattin Dönmez uzun süre açlık diyetlerine isyan etti 15:45
Uzman Diyetisyen Selahattin Dönmez uzun süre açlık diyetlerine isyan etti 07.01.2020 | 10:17
Ertesi gün hapı nasıl kullanılır ve ne kadar etkilidir? Ertesi gün hapı ne kadar süre sonra alınır? 3 01:37
Ertesi gün hapı nasıl kullanılır ve ne kadar etkilidir? Ertesi gün hapı ne kadar süre sonra alınır? (3) 01.01.2020 | 09:53
Ertesi gün hapı nasıl kullanılır ve ne kadar etkilidir? Ertesi gün hapı ne kadar süre sonra alınır? 2 01:20
Ertesi gün hapı nasıl kullanılır ve ne kadar etkilidir? Ertesi gün hapı ne kadar süre sonra alınır? (2) 01.01.2020 | 09:49
Ertesi gün hapı nasıl kullanılır ve ne kadar etkilidir? Ertesi gün hapı ne kadar süre sonra alınır? 1 01:37
Ertesi gün hapı nasıl kullanılır ve ne kadar etkilidir? Ertesi gün hapı ne kadar süre sonra alınır? (1) 30.12.2019 | 18:15
Derin Ven Trombozu tanısı nasıl konur? 01:51
Derin Ven Trombozu tanısı nasıl konur? 16.12.2019 | 10:43
Derin Ven Trombozu tedavisi nasıl yapılır? Derin Ven Trombozu nedir? 02:05
Derin Ven Trombozu tedavisi nasıl yapılır? Derin Ven Trombozu nedir? 16.12.2019 | 10:43
Yağ enjeksiyonu ile meme büyütme nasıl yapılır? Yağ enjeksiyonu ile meme büyütme kimlere yapılır? 00:35
Yağ enjeksiyonu ile meme büyütme nasıl yapılır? Yağ enjeksiyonu ile meme büyütme kimlere yapılır? 16.12.2019 | 10:43
Karın germe nedir? Abdominoplasti Karın germe operasyonu nasıl yapılır? 00:47
Karın germe nedir? (Abdominoplasti) Karın germe operasyonu nasıl yapılır? 16.12.2019 | 10:42
Çikolata kisti erken fark edilirse önüne geçilebilinir mi? 00:52
Çikolata kisti erken fark edilirse önüne geçilebilinir mi? 16.12.2019 | 10:42
Kadınların hayatını etkileyen idrar kaçırma, rahim sarkması gibi problemler nasıl tedavi edilir? 01:04
Kadınların hayatını etkileyen idrar kaçırma, rahim sarkması gibi problemler nasıl tedavi edilir? 16.12.2019 | 10:42
Kalp romatizması nedir? 02:13
Kalp romatizması nedir? 13.12.2019 | 11:24
Kalp damar hastalığı tespit edildikten sonraki süreç nasıl işler? 00:54
Kalp damar hastalığı tespit edildikten sonraki süreç nasıl işler? 13.12.2019 | 12:10
Kalp damar hastalığı teşhisi almış kişiler tedavisini nasıl yönlendirmeli? 02:57
Kalp damar hastalığı teşhisi almış kişiler tedavisini nasıl yönlendirmeli? 13.12.2019 | 11:24

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

BİZE ULAŞIN