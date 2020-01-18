Sarı nokta hastalığı nedir? Uzman Doktor Özer Kavalcıoğlu anlattı

Yaşa bağlı olarak gelişen ve genellikle kalıtımla geçen, sarı nokta hastalığı nedir çözümleri nelerdir? Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Özer Kavalcığlu bu soruların yanıtını A Haber’e anlattı.

SİGARA VE STRES HASTALIĞIN EN ÖNEMLİ NEDENLERİ ARASINDA

Sarı nokta yıllardır çözüm bulunamayan bir hastalık olduğunu belirten Özer Kavalcıoğlu;"50'li yaşların ortasından sonra daha çok görülen sarı nokta hastalığı, sigara ve yoğun stres gibi çevresel faktörlerle ortaya çıkabilir. Gözün sinir tabakasına verdiği hasar yüzünden kalıcı bir görme kaybına neden olur. Asıl önemli olan hastalığın ortaya çıkmasını önlemektir. 50 yaş sonrası rutin göz muayenesi ile tarama yaptırmak gerekiyor." ifadesinde bulundu.

Hastalığın çözümünde yeni bir tedavi yönteminin geliştiğine değinen Kavalcıoğlu;"Görmenin %5'lere düştüğü hastalarda, görmenin tekrar artırılabilmesini sağlayan Macrovısıon yöntemi geliştirildi. Bu yöntemle göz içine yerleştirilen özel bir lens ile teleskopik görüntü büyümesi sağlıyoruz. İşlem damla anestezi ile yapılarak yaklaşık 5-6 dakika sürüyor. İşlemden sonra hasta kalkarak evine gidebilir ve tedavinin ertesi gününden itibaren etkisini görmeye başlar." dedi.