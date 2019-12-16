Yağ enjeksiyonu ile meme büyütme nasıl yapılır? Yağ enjeksiyonu ile meme büyütme kimlere yapılır?

Op. Dr. Hakan Teymur, yağ enjeksiyonu ile meme büyütme operasyonları hakkında bilgi verdi.

Meme büyütme ameliyatı için uygun olan hastalar memeleri hacimsel olarak hiç bir zaman istenilene ulaşmamış bu nedenle de sarkması olmamış genç hastalar, memelerinde belirgin sarkma olmadan sonradan hacim kaybı yaşayan kadınlar ve memeleri arasında asimetriye sahip olan ve hacimsel olarak bunların düzelebileceği öngörülenlerdir. Yağ enjeksiyonu ile meme büyütme ameliyatı için hastanın kendi vücudundan deri altı yağ dokusu kullanılır. Bu yağı kullanılır hale getirmek için liposuction ameliyatına ihtiyaç vardır. Bildiğiniz gibi liposuction yapmak için öncelikle hastamızın hangi bölgelerinde istenmeyen yağ birikimleri olduğu belirlenir.( Bu yağ birikimi olan bölgeler kişiden kişiye farklılıklar gösterebilir. Kimilerinde sırt, kollar besenler gibi alanlarda birikim daha önce olurken kimilerinde bel ve karın gibi alanlarda yağ birikimi öce başlar.) Bu nedenden dolayı hastanın öncelikle genel muayenesi yapılarak kabaca ne kadar yağ elde edilebileceği hesaplanır. Vücut yapısı ve meme büyüklüğüne göre de ihtiyaç belirlenir. Yağ birikim miktarı ihtiyacı karşılayacak derecedeyse bu ameliyat yapılabilir.

Liposuction sırasıda yağ alınması kararlaştırılan bölgelere yakın alanlardan 1 santimden küçük insizyonlar yapılarak o alandaki yağ doku uygun solüsyonlar ile şişirilir. Bu işlem hem kanamayı azaltır hem de yağ alınması sırasında daha kontrollü çalışmaya olanak sağlar. İzler tercihen çok dikkat çekmeyecek alanlara yerleştirilir. Alınan yağ ameliyat sırasında uygun bir hazne içerisinde açıkta tutulmadan bazı işlemlerden geçirilir. Enjeksiyon için uygun hale getirilmiş yağ memelerin komşu bölgelerinden yine bir santimden küçük deliklerden uygun bir şekilde memenin istenilen bölgelerine enjekte edilerek meme şekillendirilir.

Meme içerisine enjekte edilen yağların bir kısmı birkaç ay içerisinde eriyeceği için bu öngörülerek mümkünse daha fazla miktarda yağ enjeksiyonu yapılmaya çalışılır.

Yağ enjeksiyonunun avantajları hastanın kendi dokularından elde edildiği için yabancı cisim reaksiyonu dediğimiz bazı protez komplikasyonların olmaması, protezi yerleştirmek için gerekli nispeten uzun izlerin olmaması ve zamanla memedeki değişimlere protezin aksine bu dokuların uyumlu olması sayılabilir.

Yağ enjeksiyonu ile memelerde kanser gelişimi olmadığı yapılan çalışmalarda gösterilmiştir. Yağ enjeksiyonu ile kanser gelişimi arasındaki çekince, yağ enjeksiyonu nedeniyle mamografide bazı yanıltıcı görüntülerin oluşabileceği ile ilgilidir. Günümüzde iyi bir meme radyoloğu tarafından MR ile ayırıcı tanı kolaylıkla yapılabilir.

Bunun dışında yağ enjeksiyonunun yan etkileri arasında enfeksiyon veya yağ nekrozu gelişimi hastaların bilmesi gereken konulardır. Yağ enjeksiyonu sırasında enfeksiyon gelişimini engellemek için her zaman koruyucu antibiyotik tedavisi uygulanır. Bu riski çok yeterli bir oranda düşürür. Ameliyat sonrasında da reçete edilen antibiyotik tedavisine uyulması önemlidir. Yağ nekrozu genelde dokuların kabul edebileceğinden çok daha fazla yağ enjeksiyonu yapıldığında karşımıza çıkar. Bu nedenle memelerin aşırı miktarda büyütülmesi yağ enjeksiyonu ile meme büyütme ameliyatlarında önerilmez. Yine de yağ enjeksiyonu ile güvenilir bir şekilde hacmen yeterli memelere sahip olmak genellikle mümkündür. Siz de bu ameliyatın size uygun olup olmadığını muayene olarak öğrenebilirsiniz.